A la Une .. Afghanistan : L’armée américaine a quitté le pays

L’armée américaine vient officiellement de quitter l’Afghanistan après 20 ans de guerre. La Maison-Blanche assure toutefois que des efforts diplomatiques continuent afin d’évacuer les derniers ressortissants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 07:08

Très tôt ce mardi matin, des tirs ont été entendus dans Kaboul. Les talibans célèbrent l’annonce de l’armée américaine confirmant son départ. "Nous avons à nouveau fait l’histoire. Les vingt années d’occupation de l’Afghanistan par les États-Unis et l’OTAN se sont achevées ce soir", s’est réjoui Anas Haqqani, un responsable du mouvement islamiste, sur Twitter.



Les Américains viennent en effet de mettre un terme définitif à la plus longue guerre de l’histoire du pays. "Le dernier avion C-17 a décollé de l’aéroport de Kaboul le 30 août" à 22 h 30, heure de Paris, a annoncé le général Kenneth McKenzie, qui dirige le commandement central dont dépend l’Afghanistan.



Pas de délai supplémentaire



C’est donc un retrait qui s’est achevé 24h avant la date butoir décrétée par Joe Biden. Ce dernier s’exprimera dans la journée pour expliquer sa décision de ne pas prolonger la présence au-delà de cette date.



Les États-Unis ont suspendu leur présence diplomatique sur le sol afghan en raison de l’insécurité régnante. Les opérations de l’ambassade ont été transférées à Doha au Qatar. Les autorités américaines ont également indiqué qu’elles travailleront avec les talibans si ces derniers respectent leurs engagements.



Toujours 200 Américains sur place



L’armée américaine a reconnu ne pas avoir pu faire sortir autant de personnes qu’elle le souhaitait. Sur place, entre 100 et 200 Américains sont toujours présents et souhaitent partir. Le général Kenneth McKenzie précisant que la mission diplomatique était en cours pour s’assurer que les citoyens américains et les afghans éligibles puissent partir.



Depuis le 14 août, les Américains et leurs alliés ont évacué plus 123.000 personnes.



Résolution de l’ONU



Le Conseil de sécurité a adopté une résolution pour obliger les talibans à respecter leur engagement concernant le départ sûr de ceux qui veulent quitter l’Afghanistan. La zone protégée que souhaitait la France n’a pas été retenue.



Cette résolution a été approuvée par 13 des 15 membres. Seules la Chine et la Russie se sont abstenues.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur