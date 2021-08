A la Une . Afghanistan : Joe Biden admet que le chaos était inévitable, mais refuse le mot "échec"

Le président américain a indiqué hier lors d’une intervention télévisée que le chaos avait été pris en compte par son administration suite au retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Joe Biden ne veut toutefois pas parler d’échec concernant ces opérations. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 11:43

L’état de grâce est bien terminé pour Joe Biden. Après avoir bénéficié d’une aura presque mystique pour avoir battu Donald Trump, l’actuel président américain est sous le feu des critiques pour sa gestion du dossier afghan. Et l’intervention télévisée accordée à la chaîne ABC hier risque d'ajouter de l’huile sur le feu.



"L'idée que d'une façon il y avait un moyen de sortir sans que le chaos s’ensuive, je ne vois pas comment cela est possible", a-t-il indiqué. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si le "chaos" avait été pris en compte lors de la décision de retirer les troupes, Joe Biden a avoué que c’était le cas.



"Pour le dire autrement, lorsque vous avez le gouvernement afghan, un dirigeant de ce gouvernement, qui prend l’avion et décolle, et se rend dans un autre pays, quand vous voyez l’effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, 300.000 d’entre eux qui abandonnent tout simplement leur matériel et partent, cela a été, vous savez… C’est ce qui s’est passé. C’est tout simplement ce qui s’est passé", a-t-il tenté de se justifier.



Pas un "échec"



Interrogé sur les images de la population tentant de fuir le pays, notamment celles à l’aéroport de Kaboul où des personnes ont perdu la vie en s’accrochant aux avions, Joe Biden a donné ses impressions. "Ce que j’ai pensé c’est 'il faut que nous prenions le contrôle de tout ça. Nous devons avancer plus rapidement. Nous devons avancer d’une façon qui permette de prendre le contrôle de cet aéroport'. Et nous l’avons fait", a-t-il déclaré.



Le gouvernement américain a critiqué les talibans de ne pas tenir leur promesse de laisser ceux qui le souhaitent accéder à l’aéroport pour fuir le pays. Joe Biden a toutefois refusé de qualifier ces opérations d'échec. "Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un éch…", a-t-il commencé à dire avant de s’arrêter.



Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé que des troupes américaines resteraient sur le sol afghan si tous les Américains présents n’étaient pas encore évacués. Il a également indiqué que l’évacuation des Afghans était plus difficile que celle des Américains.



L’ONU et le FMI réagissent



Suite au retrait des troupes américaines, c’est l’ensemble des administrations qui évacuent leurs ressortissants. La France a mis un pont aérien entre les deux pays pour rapatrier ses citoyens. Un deuxième avion est arrivé et l’opération pourrait prendre plusieurs jours.



En plus des différents pays, l’ONU a également commencé à rapatrier ses salariés. L’organisation emploie 300 étrangers et 700 Afghans sur place. Aucune précision n’a été donnée sur l’évacuation de ces derniers.



De son côté, le FMI a annoncé la suspension des aides en faveur de l’Afghanistan en raison de l’incertitude concernant les futurs dirigeants du pays.



Enfin, les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN doivent se réunir demain pour évoquer la situation dans le pays.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité