A la Une .. Afghanistan : Doute sur l’implication des talibans dans la mort d'une volleyeuse

Après l’annonce de la décapitation d’une joueuse de volley-ball par les talibans par la presse internationale, des informations contradictoires remettent en doute cette version. La jeune femme se serait donné la mort. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 17:34





Selon les nouvelles informations, la jeune femme se serait suicidée en raison de problèmes familiaux. Une information, comme la première, difficilement vérifiable.



Si l’implication des talibans dans la mort de Mahjabin Hakimi n’est plus certaine, leur traque des sportives afghanes pour qu’elles cessent leur activité est bien réelle. L’information dévoilée par les médias indiens et reprise dans le monde entier est à présent remise en cause. De nouvelles sources indiquent que Mahjabin Hakimi est bien décédée, mais que les talibans ne sont pas directement liés à ce drame.Selon les nouvelles informations, la jeune femme se serait suicidée en raison de problèmes familiaux. Une information, comme la première, difficilement vérifiable.Si l’implication des talibans dans la mort de Mahjabin Hakimi n’est plus certaine, leur traque des sportives afghanes pour qu’elles cessent leur activité est bien réelle.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur