Afghanistan : Chronologie d’une débâcle historique

Depuis le dimanche 15 août 2021, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan après 20 ans d’une occupation américaine. Une débâcle monumentale puisque la chute du régime afghan s’est faite juste quelques jours avant le retrait des troupes américaines. Un événement historique qui risque d’avoir des répercussions dans les années à venir. Retour sur un conflit long de 20 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 17:41

20 ans d’occupation, 6.400 milliards de dollars dépensés (selon l’Université Brown en comptant la guerre et les investissements de reconstruction), 2.400 soldats tués et 20.700 blessés. Voici les chiffres-clés qui résument à eux seuls la débâcle américaine sur le sol afghan. Ironie de l’histoire, ce dénouement intervient à seulement 3 semaines du 20e anniversaire du 11 septembre 2001. Voici la chronologie d’une défaite qui marquera sûrement plus que la guerre du Vietnam.



2001: Le début du conflit



11 septembre : Deux avions s'écrasent sur le World Trade Center. Il s'agit de la plus grande attaque terroriste de l'Histoire.



7 octobre : Alors que le monde se remet tout juste de l’attaque du World Trade Center, le président George W. Bush va lancer une offensive militaire sur l’Afghanistan. Le régime taliban est suspecté d’abriter Oussama Ben Laden, commanditaire de l’attentat.



6 décembre : Les talibans capitulent. Un gouvernement provisoire est mis en place et présidé par Hamid Karzaï. Ce dernier remporte la première élection présidentielle de l’histoire du pays en 2004. Une force internationale de l’OTAN est mobilisée sur place afin de sécuriser le pays.



2008 : Envoi de renforts



En 2003 , la guerre d’Irak détourne l’attention de l’Afghanistan. Les talibans et autres groupes islamistes vont profiter de ce répit pour reconstituer leurs forces dans le sud et l’est du pays, proche des zones tribales pakistanaises. Ils déclenchent une nouvelle insurrection.



En 2008 , George W. Bush envoie de nouveaux renforts. L’année suivante, son successeur Barack Obama va également envoyer 30.000 soldats en renforts.



2011 : Mort de Ben Laden



Cette année-là, l’Afghanistan compte près de 150.000 soldats étrangers sur son sol, dont 100.000 Américains.



2 mai : Oussama Ben Laden est tué lors d’une opération des forces spéciales américaines au Pakistan.



22 juin : Barack Obama annonce le début du retrait de ses troupes. 33.000 soldats quittent le territoire à l’été 2012.



2014 : Fin de mission pour l’OTAN



Juin : L’élection présidentielle, qui a vu la victoire d’Ashraf Ghani, est entachée de soupçons de fraudes massives.



Fin décembre : l’OTAN met fin à sa mission de combat. 12.500 soldats, dont 9.800 Américains, restent sur place afin de former les troupes afghanes et mener des actions antiterroristes. En parallèle, l’insurrection des talibans s’intensifie et le groupe État islamique devient actif.



2017 : Nouveaux renforts américains



Face à la montée en puissance des talibans, Donald Trump renonce au calendrier de retrait pour envoyer des milliers de soldats. Malgré cela, les attaques meurtrières des insurgés s’intensifient.



2020 : Le début de la fin



Septembre 2019 : Les élections présidentielles sont de nouveau teintées de soupçons de fraude massive.



18 février 2020 : Ashraf Ghani est déclaré vainqueur, mais son adversaire, Abdullah Abdullah, revendique également la victoire. En mai, ils signent un accord de partage du pouvoir. Ghani reste président tandis qu’Abdullah prend la direction des pourparlers de paix avec les talibans.



29 février 2020 : Donald Trump rencontre les talibans à Doha au Qatar afin de signer un accord historique sur le retrait des troupes à la date du 1er mai 2021. En échange de cette signature, des garanties sécuritaires et l’ouverture de négociation directe avec les autorités afghanes sont exigées. Des pourparlers s’ouvrent, mais la violence grandit dans le pays.



2021 : La déroute



1er mai 2021 : Les États-Unis et l’OTAN démarrent le retrait des 9.500 soldats présents sur le sol afghan. Des combats éclatent entre talibans et forces gouvernementales dans le sud du pays. Au nord, les talibans prennent possession du district de Burka.



Mi-mai : La base aérienne de Kandahar est abandonnée par les Américains.



2 juillet : Les troupes américaines restituent à l’armée afghane la base aérienne de Bagram à 50km au nord de Kaboul.



8 juillet : Joe Biden annonce que le retrait des troupes américaines sera achevé le 31 août.



6 août : Kes talibans mettent la main sur leur première capitale provinciale : Zaranj. Le 8, c’est la grande ville du nord, Kunduz, qui est conquise.



12 août : Anglais et Américains annoncent l’envoi de troupes pour évacuer leurs ressortissants.



13 août : les talibans prennent la ville de Pul-e-Alam à 50km au sud de Kaboul après avoir pris Lashkar Gah et Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays.



14 août : C’est la dernière grande ville du nord, Mazar-i-Sharaf, qui tombe.



15 août : Les talibans prennent Kaboul sans résistance. La panique s’installe dans la capitale. Des milliers de personnes se rendent à l’aéroport dans l’espoir de fuir le pays.



16 août: Le drapeau américain est retiré de l’ambassade américaine. Les Américains contrôlent l’aéroport et demandent aux talibans de laisser partir les candidats à l’exil.



