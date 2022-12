Affrontements liés à la victoire du Maroc : Les subventions consacrées à un quartier de la ville suspendues par le maire RN de Fréjus

Après la victoire du Maroc contre l’Espagne lors de la Coupe du Monde au Qatar, des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre ont eu lieu dans le quartier de la Gabelle à Fréjus dans la soirée du mardi 6 décembre, rapporte ladepeche.fr.



Ciblées par des jets de pierres et des mortiers d’artifices par des jeunes, les forces de l’ordre ont riposté au moyen de gaz lacrymogènes. Des interpellations ont déjà été effectuées par la police.



À la suite de quoi, David Rachline, maire (RN) de Fréjus, a pris la décision de mettre un terme à l’intégralité des aides consacrées à un quartier de la ville. Annonce faite ce jeudi sur BFMTV et rapportée par ladepeche.fr.



Le but de cette mesure étant de "faire réagir la population, faire réagir les services de l'Etat et faire en sorte que le problème soit pris à bras-le-corps", a indiqué le maire de Fréjus.



"L'objectif n'est évidemment pas de pénaliser la majorité des gens qui se comportent très bien dans ce quartier [...] mais qui subissent dans l'indifférence générale", a soutenu David Rachline.



Aucune nouvelle subvention ne sera accordée "tant que l'ordre public ne sera pas là" a assuré ce dernier.



D’ailleurs, le mercredi 7 décembre, Frédéric Masquelier, président d’Estérel-Côte d’Azur Agglomération, avait déjà annoncé avoir pris la décision de suspendre les subventions accordées au quartier de la Gabelle.