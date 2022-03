Mayotte Affrontements inter-villageois: 5 ans de prison ferme pour les deux majeurs impliqués

Les gendarmes de Mayotte ont procédé à l'interpellation des auteurs de violences aggravées commises le 28 décembre 2021 à Combani. Parmi les trois auteurs, deux majeurs qui ont pris la direction de la prison et un mineur qui sera jugé ultérieurement. Par LG - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 14:17

Le 28 décembre 2021 vers 20 heures 30, dans un contexte d’affrontements inter-villageois entre Miréréni et Combani, un homme est agressé par plusieurs individus qui lui assènent des coups à la tête et au visage, l’un d’eux n’hésitant pas à utiliser un chevron pour ces faits.



Grièvement blessée sans que son pronostic vital ne soit engagé, la victime est évacuée au CHM à Mamoudzou où elle est restée dans le coma durant plusieurs jours. Exposée aux conséquences neurologiques, elle bénéficie d’une incapacité totale de travail de 90 jours.



"L’enquête effectuée, de fil en aiguille et avec la formidable implication de certains habitants", relate la Gendarmerie de Mayotte, a permis d’identifier trois mis en cause dont un mineur qui ont été interpellés ce 28 février 2022.



À l’issue de leur garde à vue, les mis en cause ont été jugés en comparution immédiate. Le mineur a fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement tandis que les deux majeurs ont été condamnés à 5 ans de prison ferme avant d’être immédiatement incarcérés à la maison d’arrêt de Majicavo.