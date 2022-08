La grande Une Affrontements entre bandes rivales du Moufia et de Primat: 7 individus en garde à vue

Depuis une dizaine de jours, deux bandes rivales situées dans deux quartiers de Saint-Denis cherchent à régler un différend. À coups de fusil, batte de baseball, couteau et sabre, ils se sont bagarrés avant d'être interpellés et placés en garde à vue. Ils se présentent tous comme des victimes. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 10:42

Sept individus se trouvent actuellement entendus et confrontés au sein du commissariat du chef-lieu. Selon nos informations, un différend oppose ces deux familles et leurs proches depuis quelque temps sans qu'il soit pour l'heure possible d'en comprendre précisément l'origine. Peut-être des regards de travers, des jalousies, des ladi lafé.



Le 21 août dernier, tout ce petit monde originaire du Moufia et de Commune Primat armé jusqu'aux dents s'est affronté. Battes de baseball, coups de fusil tirés en direction du rival, sabre et couteau auraient été utilisés rue des Lavandières à Primat. Quatre personnes ont été arrêtées le 25 août. Des perquisitions effectuées au domicile des mis en cause ont permis de retrouver des stupéfiants et d'autres armes comme des bâtons à clous.





Selon les premiers éléments d'investigation et à l'issue des confrontations et des auditions, dont certaines toujours en cours, les suspects se présentent comme des victimes.



Le dossier remis au parquet de Saint-Denis, il appartiendra au procureur de la République de décider d'éventuelles poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel.