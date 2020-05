A la Une ... Affrontements autour du bateau de croisière : 1 an de prison avec suris pour un ancien gilet jaune

Deux anciens "gilets jaunes" comparaissaient ce mardi au tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de l'audience à juge unique. Ils s'étaient opposés à la descente des croisiéristes le 1er mars dernier, au début de la crise du coronavirus. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 17:00 | Lu 456 fois





Déjà connus de la justice suite à la crise des gilets jaunes, ils étaient tous deux en récidive. "Nous étions inquiets pour nos familles, notre demande était citoyenne. Ce n'était pas une manifestation, mais un rassemblement citoyen", expliquent-ils au président. "Que faut-il que nous fassions pour vous faire comprendre que vous devez respecter la loi", leur rétorque le président.



"Je n'ai pas insulté les policiers, j'ai insulté le système"



Se défendant par eux-mêmes, ils ne reconnaissent que substantiellement : "Je discutais avec la police, main ouverte pour montrer que je n'avais pas d'arme. Je ne me sis pas rebellé. Je n'ai pas insulté les policiers, j'ai insulté le système", affirme Jean-Éric R. La procureure de la République requiert 70 jours-amende à 10€ à son encontre.



Considéré comme le meneur, Alain J. risque beaucoup plus. "Je suis assez surpris, déçu ! Il n'y a pas eu de rébellion, je vous le confirme aujourd'hui. Je n'ai pas eu le sentiment de rébellion", affirme-t-il, après que la procureure ait requis une peine de 5 mois de prison ferme. "Vous êtes allé trop loin", lui indique-t-elle.



