Affrontements au Barachois : deux nouvelles arrestations

Ce jeudi matin à 6 heures, un trentenaire était arrêté par les policiers de la sûreté départementale accompagnés du Raid, dans le quartier de Bellepierre à Saint-Denis. L'homme qui vient de sortir de prison est suspecté d'avoir participé activement aux affrontements qui se sont produits en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires, samedi 31 juillet dernier au Barachois. Les forces de l'ordre, policiers et gendarmes ont été la cible de jets de galets et de barrières par un certain nombre de manifestants.Deux nouvelles arrestations de deux individus, l'un à Sainte-Suzanne et l'autre à Saint-André, viennent d'avoir lieu.Une cellule dédiée travaille sur le sujet depuis le début de cette semaine au sein de la sûreté départementale.Les trois mis en cause sont entendus au commissariat de Malartic sous le régime de la garde à vue et pourraient être rapidement fixés sur leur sort judiciaire.