A la Une . Affrontements au Barachois : Un des suspects convoqué devant le tribunal correctionnel

Trois individus ont été interpellés ce jeudi, suspectés d'avoir participé aux affrontements avec les forces de l'ordre lors de la manifestation contre les mesures sanitaires le week-end dernier. L'un d'entre eux sera jugé demain dans le cadre de la procédure accélérée. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 18:11





Il leur est reproché d'avoir jeté des galets et des barrières sur les policiers et les gendarmes qui assuraient la sécurité de la manifestation de samedi 31 juillet, qui avait débuté devant la préfecture. Ces derniers avaient été contraints de faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les récalcitrants. Des dégradations matérielles sont à déplorer.



Les trois individus ont été identifiés puis arrêtés



L'un des mis en cause,



