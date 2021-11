Affrontements à St-Benoit : Le collectif Re-MA réagit

Depuis quelques jours, des jeunes, cités comme étant de notre "communauté" sèment des troubles à St-Benoit en agressant les personnes et en affrontant les forces de l'ordre. (Vidéos et témoignages sur les réseaux et la presse locale).

Des scènes similaires à ce qu'on voit à Mayotte chaque jour.

Nous en appelons aux parents, aux associations de cette localité et aux autorités pour réagir au plus vite, que chacun prenne ses responsabilités afin que ces incivilités cessent immédiatement et éviter que encore une fois notre communauté ne se retrouve pointer du doigt pour des faits qui ne doivent engager que leurs auteurs.