Affrontements à Mayotte : 3 blessés, 11 habitations incendiées

Des affrontements ont éclaté dans les quartiers de M'tspaere, relatent Les Nouvelles de Mayotte. Une centaine de jeunes cagoulés, habillés de combinaisons noires, se sont rassemblés samedi en début d'après-midi. Ils étaient armés de bâtons et d'armes par destination. Ils se sont rendus dans le quartier de Bonovo M'roahandra. C'est là que les affrontements ont eu lieu entre bandes rivales. Les jeunes ont incendié un banga (petite case), une maison et une voiture.



Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin aux violences. Trois personnes ont été blessées et prises en charge par les secours. L'expédition punitive aurait été organisée en réponse à la rixe de la semaine dernière qui avait vu un jeune de Kaweni perdre sa main à Passamainty, précisent Les Nouvelles de Mayotte.



Les policiers épaulés par les gendarmes ont réussi à repousser les jeunes vers la forêt et mettre fin aux violences samedi soir. Mais les affrontements ont repris dimanche après-midi et ont ciblé plusieurs bangas. L'intervention des forces de l'ordre a permis de mettre fin aux actes d'agression dans l'après-midi.