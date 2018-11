Affrontements à La Possession : Les résidents de l'EHPAD incommodés par les gaz lacrymogènes

Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants au niveau du barrage de La Possession un peu plus tôt dans la soirée.



De nombreuses grenades lacrymogènes ont été utilisées, certaines auraient atterri dans l'enceinte de la maison de retraite toute proche. Des personnes agées résidentes auraient été affectés par ces gaz .



La circulation est complètement bloquée dans les deux sens, des véhicules auraient fait demi-tour et empruntent actuellement la route du littoral a contresens.