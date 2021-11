A la Une . Affrontement à St-Benoit : Un individu de 19 ans interpellé

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont eu à subir des jets de cailloux dans la nuit de mercredi à jeudi. Après avoir procédé aux identifications d'usage, un individu de 19 ans a été interpellé. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 10:36

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont dû intervenir vers 23 heures après le signalement d'un groupe de 15 personnes partant de Bras Fusil vers la cité Labourdonnais pour en découdre. Les gendarmes avaient déjà dû intervenir dans l'après-midi alors que des jeunes caillassaient des voitures.



Au total, six patrouilles ont été mobilisées et ont subi des caillassages - certains galets pesant presque 3 kg - endommageant trois véhicules de la gendarmerie.



Selon nos informations, un auteur, bien connu de la justice pour des faits de violence aggravée et port d'arme blanche, a été identifié par les militaires puis interpellé. Il est actuellement en garde à vue. Des contrôles ont également été effectués, notamment sur un mineur porteur d'une arme blanche qui sera convoqué par la justice.



