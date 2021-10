A la Une . Affaire du terrain Moutien-Canabady: JP Virapoullé jugé en appel pour prise illégale d'interêts

Le 28 août 2020, Jean-Paul Virapoullé était relaxé par le tribunal correctionnel de Saint-Denis des faits de prise illégale d'interêts. Mais le procureur ayant fait appel, l'ancien maire est à nouveau jugé ce jeudi. L'avocat général a requis 2 ans de prison dont 1 avec sursis et 50.000 euros d'amende. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 08:27

Jugé en audience correctionnelle le 3 juillet 2020, Jean-Paul Virapoullé avait été relaxé des faits de prise illégale d’intérêts. L’ancien maire de Saint-André avait dû s’expliquer à la barre du tribunal pour des agissements concernant un terrain appartenant à un membre de sa famille.



Il lui était reproché lors de cette audience d’être intervenu en 2019 dans l’acquisition d’une parcelle de terrain avec maison d’une superficie de plus de 5000 m2 pour un montant de 1,45 million d'euros.



Le terrain appartenait à l’origine à une cousine de la famille Virapoullé dont un cousin au 5ème degré avait par la suite hérité en 2011. Joé Bédier, candidat à la mairie de Saint-André à l'époque des faits, avait porté plainte auprès du parquet de Saint-Denis en qualité de membre de l’opposition, mais le jugement avait conduit à la relaxe.



Eric Tuffery, alors procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis, avait alors interjeté appel. Jean-Paul Virapoullé est ainsi jugé ce jeudi 14 octobre à la cour d'appel de Saint-Denis. L'avocat général a requis 2 ans de prison dont 1 avec sursis et 50.000 euros d'amende.





