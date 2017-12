Affaire du lait contaminé : Un bébé réunionnais échappe de justesse à une salmonellose

C'est une information de nos confrères d'Antenne Réunion. Un bébé de 9 mois a été hospitalisé le 10 décembre dernier à l'hôpital Gabriel-Martin après avoir bu du lait contaminé du groupe Lactalis.La mère de la fillette, prénommée Calypso, a indiqué au média que la fillette présentait des "vomissements, des diarrhées, de la température" après avoir bu du lait issu du groupe Lactalis. S'inquiétant de l'état de son enfant, la mère décide d'aller voir un médecin, qui décide d'une hospitalisation d'urgence du nourrisson.Le bébé échappera de justesse d'une salmonellose et retrouvera le domicile familial 48 heures plus tard, sain et sauf."Ce n’est pas clairement stipulé sur les boîtes. Je n’avais pas fait le rapprochement, je savais que le scandale existait, c’est en prenant le temps de lire la boîte que l’on s’est aperçu qu’il y avait un souci", a déclaré la mère de Calypso à Antenne RéunionPour rappel, plus d'un millier de lots Lactalis (Picot, Milumel et Taranis) ont été retirés du marché à la suite d'une contamination à la salmonelle . Le groupe est visé par plusieurs plaintes pour "tromperie" par l'association de défense des droits des consommateurs UFC-Que Choisir ainsi qu'un particulier.