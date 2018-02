Affaire du convoyeur de fonds : Le père et sa fille placés en garde à vue

Le jeudi 8 février dernier, un convoyeur de fonds livrait à des kidnappeurs son fourgon rempli d'argent en échange de la libération de sa fille.Comme le rapporte BFMTV, suite à l'ouverture d'une enquête pour "enlèvement et séquestration" par les services de la police judiciaire de Lyon, le convoyeur et son collègue, présent au moment des faits, ont été placés en garde à vue. Les enquêteurs peuvent, dans ce cas, prolonger la garde à vue jusqu'à 96h.Il semblerait, toujours selon BFMTV, qu'un sac de billets ait été retrouvé par les policiers en charge du dossier. La fille du convoyeur, âgée d'une vingtaine d'années, avait été retrouvée par la gendarmerie au bord d'une route sur la commune de Tramoyes très "choquée". Elle avait raconté avoir été enlevée à 18h30 à son domicile, à Lyon, par deux hommes qui s'étaient fait passer pour des plombiers.Pour l'heure, il semblerait que la jeune fille et son père aient donné le même récit aux policiers de la PJ de Lyon. Pour rappel, le montant du butin est estimé entre 15 et 30 millions de francs suisses.