Economie Affaire du LUX St-Gilles: "Concurrence ne rime pas avec malveillance" Des consignes du directeur général du Lux St-Gilles pour dénigrer les hôtels concurrents sur le site Tripadvisor. L’affaire révélée la semaine dernière "dépasse l’entendement" . "Ces pratiques provoquent ainsi une colère légitime dans nos établissements", réagissent dans un communiqué Frédéric Kuhry, directeur général de l’hôtel Le Blue Margouillat et Patrice Peta, directeur général du Le Palm Hôtel . Voici leur communiqué :

Les pratiques frauduleuses d’un dirigeant hôtelier révélées par le Journal de l’île ce samedi 24 août nous ont profondément choqué ainsi que les professionnels réunionnais du secteur, nombreux à nous apporter leur soutien ces derniers jours.

Si ces révélations sont exactes, elles constituent un précédent qui doit tous nous interroger.



Chacun sait, clients comme professionnels, que les notes et les évaluations en ligne, doivent être considérées avec prudence. Chacun sait qu’elles sont malheureusement souvent faussées par des commentaires "dirigés", voire parfois trafiquées par des agences spécialisées. Certains établissements s’en sont fait une spécialité. Nous n’en n’étions pas dupes.



Mais les pratiques décrites ces derniers jours dans la presse dépassent l’entendement. Jamais nous n’aurions pu imaginer l’existence d’une telle campagne de dénigrement. D’une attaque organisée, planifiée, méthodique, envers des concurrents mais néanmoins partenaires pour la promotion de l’île à l’extérieur de notre département.



Ces pratiques provoquent ainsi une colère légitime dans nos établissements. Car ce n’est pas seulement l’image de nos hôtels qui s’en trouve menacée. C’est aussi le travail et l’implication de nos équipes au quotidien qui s’en trouvent salis et au delà toute une profession victime de suspicion.



Ces méthodes n’honorent pas ceux qui les emploient. Mais nos clients et nos partenaires doivent être rassurés : elles restent fort heureusement un fait isolé et en aucun cas l’habitude d’une profession qui doit aujourd’hui s’engager pour dénoncer ces faits.



Au-delà du choc, nous souhaitons appeler aujourd’hui l’ensemble des hôteliers et des restaurateurs de l’île, des professionnels du tourisme de La Réunion à une émulation saine et constructive. Concurrence ne rime pas avec malveillance.



Œuvrons ensemble à l’amélioration continue de notre accueil et de nos prestations. Œuvrons ensemble à la promotion de la destination Réunion qui fait notre fierté commune. N.P Lu 296 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ Acteurs associatifs, attention aux nouveautés comptables pour 2020 Faux avis sur Trip Advisor : L’Union des Hôteliers de la Réunion exprime son inquiétude