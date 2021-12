A la Une . Affaire des emplois supposés illégaux à la Région : Didier Robert auditionné

L'ancien président de Région est arrivé ce matin au commissariat de Malartic afin de répondre aux questions des enquêteurs de la brigade financière. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 09:57





On se souvient que c'est l'ancien procureur de la République, Eric Tufféry, qui avait ouvert une enquête préliminaire pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts, au début de l'hiver austral 2021. Une procédure qui faisait suite à un signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC) en 2020, qui avait relevé l'embauche de 22 collaborateurs au sein du cabinet de l'ancien président de Région, au lieu des six autorisés par la loi.



ces derniers effectuant "des activités politiques" ainsi que la CRC l'a pointé du do





