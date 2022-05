A la Une .. Affaire des emplois fictifs : François Fillon fixé sur son sort aujourd'hui

L'affaire dite du Pénélope Gate pourrait se terminer aujourd'hui. La cour d'appel va en effet rendre sa décision alors qu'en première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme, 10 ans d'inéligibilité et 375.000 euros d'amende. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 10:09

À 13h30, heure de Paris, les époux Fillon, qui ont toujours nié les faits reprochés, seront fixés sur leur sort judiciaire. La cour d'appel de Paris rendra sa décision dans l'affaire des emplois dits fictifs qui a coûté à François Fillon, 68 ans, d'être éliminé de la course à l'élection présidentielle de 2017.



Jugé pour détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux, l'ancien locataire de Matignon entre 2012 et 2017 avait fait valoir lors de l'audience d'appel "quarante ans d'engagement politique" et "n'avoir jamais été un député fictif préoccupé essentiellement par l’argent".

Le parquet général avait été plus clément qu'en première instance, proposant à la cour de prononcer cinq ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique, ainsi que 375.000 euros d’amende et 10 ans d'inéligibilité à l'encontre du prévenu.



Pénélope Fillon est soupçonnée d’avoir occupé un emploi fictif de collaboratrice aux côtés de son époux lorsqu’il était député, "une pratique courante à l’époque à l’Assemblée nationale", selon son époux. Son niveau de rémunération était par ailleurs fixé au maximum de ce que permet la loi.



Lors de l'enquête, de nombreux doutes sont venus entourer la véritable implication de celle qui s'est également retrouvée prise dans les filets de la justice. En appel, deux ans de prison avec sursis ainsi que 100.000 euros et deux ans d'inéligibilité ont été requis.