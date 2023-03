A la Une . Affaire des emplois familiaux : Un an d'inéligibilité requis en appel contre Nassimah Dindar

Relaxée en première instance, la sénatrice comparait suite à un appel du parquet qui avait requis une peine d'inéligibilité à son encontre pour prise illégale d'intérêts. L'ancienne présidente du conseil d'administration du SDIS est soupçonnée d'avoir fait embaucher entre 2015 et 2018 son jardinier ainsi que sa femme de ménage chez les pompiers. 6 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité ont été requis à son encontre en appel. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 11:27





On se souvient que l'actuelle sénatrice avait été poursuivie pour prise illégale d'intérêts, soupçonnée d'avoir favorisé deux embauches au SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours, qu'elle présidait à l'époque. ll s'agissait d'une femme de ménage et d'un jardinier qu'elle connaissait personnellement par ailleurs. Des faits qui avaient été épinglés par la Chambre régionale des comptes en février 2018 en ces termes : "Le SDIS a recruté irrégulièrement des contractuels de droit public pour lesquels le besoin n’était pas avéré en contournant les règles permettant l’information du conseil d’administration ou la publicité des vacances de postes".



En mars 2021, à l'issue du procès en première instance où Nassimah Dindar avait été relaxée, le procureur de la République en titre, Eric Tuffery, avait fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le second procès se tient, ce jeudi matin, dans le prétoire de la chambre des appels correctionnels. Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, le parquet avait requis 5 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité à l'encontre de la prévenue.

Les arguments de la défense de madame Dindar avaient cependant fait mouche. Le trio de robes noires formé par Me Normane Omarjee, Me Djalil Gangate et Me Luc Brossollet avait insisté sur les dysfonctionnements au sein du SDIS à l'époque concernée, notamment au niveau des ressources humaines. Le manque de concordance entre les versions des témoins et d’autres incohérences non négligeables tendant à prouver l’absence d’intention de la part de l’ancienne présidente avaient également été évoqués par le bâtonnier du sud et son homologue parisien.



Ce jeudi, c'est la procureure générale, Fabienne Atzori, qui sera chargée de proposer une éventuelle peine aux magistrats de la rue Juliette Dodu. Elle a requis 6 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité.