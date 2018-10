Affaire des colis piégés aux USA : un suspect arrêté

Cesar Sayoc, un homme de 56 ans, a été arrêté par le FBI à Plantation, une ville de Floride proche de Miami. Il est soupçonné d'être l'auteur de l'envoi de 13 colis piégés à des personnalités démocrates connues pour être hostiles au président Donald Trump.



Une empreinte digitale retrouvée sur l’un des paquets a permis de remonter jusqu’à lui.



Cesar Sayoc est originaire de New-York et il est déjà connu des services de police. Il a été arrêté pour la dernière fois il y a trois ans et est inscrit comme électeur républicain, d’après le New York Times.



Les agents du FBI ont recouvert une camionnette blanche garée près de l’endroit où il a été arrêté d'une bâche bleue. Sur les fenêtres du véhicule, on pouvait distinguer des autocollants pro-Trump.



Au total, 13 colis ont été envoyés à des personnalités démocrates, dont Hillary Clinton, Barack Obama et Robert de Niro.