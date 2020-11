La grande Une Affaire des Musées : Didier Robert jugé ce jeudi

L'affaire des Musées régionaux est présentée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Une affaire qui amène à la barre du tribunal le président de Région Didier Robert. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 16:51 | Lu 339 fois

A moins d'un renvoi, Didier Robert devrait être jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour prise illégale d’intérêts et abus de biens sociaux, entre autres. Il s’agit de l’affaire dite des Musées.



C’est en effet en tant que PDG de la SPL des Musées régionaux qu’il devra répondre aux questions des magistrats concernant notamment son salaire de 6800 euros nets par mois perçu entre 2017 et 2018.



À l’origine de la procédure : la chambre régionale des comptes qui avait rendu un rapport sur la SPL en août 2018. Dans ce rapport, la CRC pointait du doigt le salaire de Didier Robert dont le montant aurait été décidé sans l’autorisation du conseil d’administration et nettement plus élevé que son prédécesseur. Les procédures de recrutement sont aussi visées.



Didier Robert, qui avait démissionné du poste en décembre 2018, affirme avoir "travaillé avec sérieux et rigueur pour installer une gestion saine" et n’avoir eu "aucun enrichissement personnel". Concernant son salaire, il aurait été "approuvé par la commission permanente du conseil régional", s'en défendait le président il y a deux ans.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité