A la Une . Affaire des Antillais et de l'université de La Réunion : Bientôt de nouvelles révélations explosives

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 18:36 | Lu 303 fois

Je tiens en cette fin d’année à souhaiter personnellement de bonnes fêtes à quatre personnes en particulier qui vont devenir mes clients favoris dans les semaines à venir. A savoir Frédéric Régent, Bruno Maillard, Françoise Vergès, sans oublier l'ex-Premier ministre Jean-Marc Ayrault et sa Fondation Mémoire pour l'histoire de l'esclavage.



Les 14 et 23 décembre derniers, je vous révélais les manœuvres de Frédéric Régent et Bruno Maillard qui, sous prétexte de rendre hommage au regretté Sudel Fuma, poursuivaient en fait des objectifs bien moins honorables. La stratégie de ces messieurs, soutenus par le lobby antillano-africain parisien dont ils sont des membres actifs, visait en roulant nos élus à entrer à l'université de La Réunion en se faisant passer pour les meilleurs défenseurs de notre histoire et de notre culture, pour ensuite en faire une place forte dans leur combat pour imposer leurs pseudo-théories indigénistes.



Vous avez été très nombreux à être surpris. Les nombreux commentaires que vous avez postés à la suite des deux articles, mais également les mails et les coups de fil reçus en privé, témoignent de votre surprise. Mais plusieurs d'entre-vous ici, aux Antilles et en métropole, étaient déjà parfaitement au courant de ces manigances. Plusieurs de ces personnes m’ont contacté et ont accepté de me fournir des renseignements et des documents qui me permettront de continuer à vous informer sur ce monstrueux scandale de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et sur la place qui y est accordée aux Réunionnais.



Autant vous dire, pour celles et ceux qui pensaient de bonne foi, qu'il s'agissait là de "simples" agissements de personnages un peu plus entreprenants que la moyenne pour mettre la main sur des postes vacants à l'université de La Réunion, sont très loin du compte.



Oui, bien sûr, il y a des postes universitaires à pourvoir mais les enjeux sont bien plus graves que les seuls postes vacants, quatre en réalité plutôt que trois.



Oui bien sûr il y a les magouilles, dont certaines "gros doigts" comme celles de ce cher Bruno Maillard, et d'autres plus pernicieuses comme celles de Frédéric Régent, mais il y a surtout un système mis en place par une poignée d'activistes parisiens, dont notre chère Françoise Vergès fait partie.



Oui, il y a toutes ces protestations d'amour à notre île, à notre histoire, à notre culture, pour tenter de camoufler les pratiques les plus cyniques et les plus méprisantes, et pas uniquement de candidats en mal de poste ou de progression de carrière à l'université de la Réunion.



C'est tout cela que nous nous proposons de révéler. Chacun devra assumer ses actes. Quant à nos élus, ils ne pourront plus dire qu’ils ne savaient pas.



Nous vous laissons passer de bonnes fêtes. Nous en profiterons pour mettre de l'ordre dans tout ce qui nous est remonté et vous donnons rendez-vous en début d'année prochaine. En attendant nous suggérons à tout ce beau monde qui prend notre île pour une giboyeuse réserve et ses habitants pour des idiots, de prendre des forces. Ils en auront bientôt besoin quand éclatera le feu d’artifices...



Rendez-vous début janvier pour la suite du feuilleton…





