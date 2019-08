Affaire de scandale sexuel : Jeffrey Epstein pourrait avoir été étranglé en prison

Le médecin légiste en chef de New York, Barbara Sampson, avait fait savoir le 11 août dernier qu'elle avait besoin de "plus d'informations" avant la diffusion des résultats de l'autopsie de Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain inculpé de trafics sexuels de mineurs, et retrouvé mort en prison, "d'un suicide apparent pour reprendre l'expression du FBI.



Le Washington Post a publié aujourd'hui des indiscrétions sur ces résultats provenant de deux sources proches de l'affaire, et ces informations risquent fort de relancer les spéculations quant à un éventuel meurtre visant à faire disparaitre un homme susceptible de faire des révélations extrêmement embarrassantes pour plusieurs personnalités dans le monde entier.



L'autopsie révèlerait de "multiples fractures" au niveau du cou, dont celle de l'os hyoïde, situé au-dessus du larynx.



Selon le Washington Post, ces révélations sont de nature à "renforcer le mystère autour des circonstances entourant [la] mort" de Jeffrey Epstein.



En effet, selon les experts de la police scientifique cités par le Washington Post, de telles fractures pourraient survenir lorsque des sujets (particulièrement les sujets âgés) se pendent, mais elles seraient "plus fréquentes chez les victimes d'homicide par strangulation".



Pour pouvoir affiner ses conclusions, le médecin légiste en chef chercherait désormais d'autres éléments avant de rendre son verdict définitif sur la cause du décès de Jeffrey Epstein. Il cherche à connaitre sa condition dans les heures précédent le décès, des vidéos de la prison qui pourraient permettre de déterminer si quelqu'un a pénétré dans la cellule le jour de la mort, ou encore des témoignages de co-détenus ou de gardes.