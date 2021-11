La grande Une

Affaire de la sextape : Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis

Le buteur de l'Equipe de France et du Real Madrid a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage par le tribunal correctionnel de Versailles. Il écope d'un an de prison avec sursis et de 75.000 euros d'amende.