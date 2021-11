A la Une . Affaire de favoritisme des expatriés : Le Rectorat réagit

Une offre d’emploi favorisant les expatriés pour un poste de responsable informatique, dans un collège de Saint-Louis, fait polémique. Le rectorat de La Réunion a dû réagir en annonçant qu’une procédure disciplinaire allait être engagée.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 08:36

C’est sur la page Facebook "Expatriés à La Réunion", qui compte 22.000 abonnés, qu’a démarré la polémique. Un membre du groupe y fait passer une offre d’emploi pour un poste de responsable informatique au sein d’un collège de Saint-Louis. Dans le post, il précise qu’il faut le contacter en message privé pour faire "passer leur candidature sur le dessus de la pile".



Une annonce qui a obligé le rectorat à réagir dans la soirée en annonçant qu’une mesure disciplinaire allait être engagée.

Ce post est scandaleux et choquant pour l’@AcLaReunion. C’est une initiative personnelle que nous condamnons et qui fera l’objet d’une procédure disciplinaire https://t.co/DBpUuDkdr5

— Académie de La Réunion (@AcLaReunion) November 18, 2021





