zinfos-moris.com Affaire Wakashio : La précipitation du gouvernement mauricien pour saborder le navire considérée comme suspecte

Les autorités ont agi avec un temps de réactivité incompréhensible en ce qu’il s’agit d’intercepter le navire MV Wakashio et son naufrage mais ils ont su déployer leur toute puissance pour couler l’épave...et rapidement! Par E. Moris - Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 à 14:40

Le capitaine indien du vraquier, qui s'est échoué fin juillet 2020, sur la barrière de corail à l'Est de l'île Maurice était responsable de la sécurité de son équipage mais aussi de sa cargaison. Si de nombreuses interrogations subsistent sur les causes de l'accident du Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, entendu sur les circonstances du naufrage à l'origine de la marée noire qui a touché Blue Bay, a expliqué qu'il naviguait sans quitter le navire à cause de la pandémie de Covid-19.



