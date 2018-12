Politique Affaire Souprayenmestry: Lettre ouverte de Philippe Robert la maire de La Possession

Ce lundi, Philippe Robert reprochait à la maire de La Possession d'avoir fait voter "en catimini" le remboursement anticipé de la dette de la ville aux héritiers Souprayenmestry. Hier, Vanessa Miranville rétorquait que le conseil municipal avait été organisé dans les règles et que le remboursement ne constituait pas une aggravation de la dette, mais une diminution. Ce mercredi, Philippe Robert s'adresse directement à la première magistrate dans une lettre ouverte.



Madame la maire, Madame la maire,

Malgré votre propension naturelle à communiquer sur tous les supports médiatiques existants, je n’ai pas souvenir que vous ayez répondu une seule fois à une de mes interventions écrites. Que se passe -t-il ? Auriez-vous été piquée par quelques vérités que j’aurai osé révéler dans la presse concernant les conditions de la tenue du dernier conseil municipal et l’attribution abusive de dix millions d’euros cash à la famille Sourayenmestry ?



Mais puisque vous me faites l’honneur de me répondre officiellement et publiquement j’en prends acte et je me permets d’apporter à mon tour mon analyse et de corriger quelques omissions de votre part, très certainement involontaires, connaissant votre sincère attachement à la transparence.



Je ne conteste pas la procédure de convocation du conseil municipal mais le contexte et l’opportunité de cette décision.



Je comprends bien que la convocation de ce conseil spécial « Souprayen mo n ami », dont je n’ai jamais entendu parler et soi-disant programmé depuis longtemps - mes collègues de l’opposition pourront peut-être confirmer-n’ait pas été distribué à temps. Permettez-moi de vous informer que les évènements dont vous faites état ont débuté le 17 novembre et que le 23 novembre, date de l’envoi, la Réunion était totalement bloquée et à feu et à sang. Mais étant de retour de voyage ce détail a du certainement vous échapper.



Heureusement vous avez retrouvé un peu de lucidité le jour du conseil spécial « j’enrichis mes amis » en informant la population je cite : « En raison des évènements tous les services de la ville sont fermés et il est conseillé aux Possessionnais de rester chez eux et de rentrer leur poubelle » Vous avez simplement oublié de préciser que ces conseils de bon sens liés à la sécurité des habitants n’étaient pas applicables aux élus.



Comble de malheur, le réseau téléphonique de la ville a dû subir un bug important, n’autorisant à appeler exclusivement que les élus de la majorité. J’imagine à quel point, la main sur le cœur, vous avez dû en être attristée.



Ainsi, vous avez du douloureusement je n’en doute pas, tenir un conseil municipal, ni plus ni moins à huis clos, sans le public qui vous est cher, sans les journalistes que vous aimez tant, et surtout sans les membres de l’opposition que vous respectez tellement. Il est vrai que vous auriez pu reporter à plus tard ce conseil spécial « j’assure mon avenir » mais il ne s’agissait que de 10 Millions d’euros à attribuer, en plein mouvement des gilets jaunes, à une famille dans le besoin. 10 Millions !! Presque la moitié de la masse salariale annuelle de la ville, une paille, que dis-je un détail !



Enfin concernant ce chapitre, je voulais féliciter les services municipaux qui en pleine crise sociale ont réussi l’exploit d’afficher et d’envoyer en préfecture le compte rendu de ce conseil spécial « générosité désintéressée » dès le lendemain matin, une première ! Bien sûr, il ne s’agit pas de précipitation, juste d’efficacité !



Pour le fond de la délibération je vous remercie de confirmer, à un détail près, tout ce que j’ai avancé dans la presse. A savoir que vous avez signé un protocole d’accord sur quinze ans quelques mois après votre investiture avec la famille Sourayenmestry pour des remboursements sans intérêts, jusqu’en 2029.



Vous parlez d’errance budgétaire et de situation catastrophique laissé par l’ancienne équipe, pourriez-vous nous préciser le résultat des comptes administratifs de 2014 ? Excédentaires de combien ? N’est-ce pas votre gestion qui a été épinglée en 2017 par les services de l’état, plaçant la ville en observation avec un risque important de mise sous tutelle ? Permettez-moi de vous rappeler les termes du courrier de Monsieur le Préfet « Les prévisions inscrites au budget primitif 2017 de votre commune ont fait apparaître une détérioration, conduisant à la classification de votre commune en risque potentiel, hors impact Souprayenmestry, Une évolution "défavorable entraînant la baisse de 45% de la capacité d'autofinancement" de la commune qui devient déficitaire d'1,5 million et qui ne suffit pas à couvrir les dettes bancaires.



Vous sortez de la ligne rouge en 2018 tant mieux je m’en félicite pour la commune, quant à y voir une telle embellie financière que cela vous permette d’offrir 10 millions d’euros cash, vous en franchissez le pas allègrement.



Personnellement si les finances de la ville se portaient miraculeusement aussi bien à ce jour j’aurai préféré que vous remboursiez l’augmentation des impôts que vous vous étiez engagée à faire auprès de tous les possessionnais, ceux-là même qui ont lourdement contribué à la réduction de votre gabegie des finances communales ! Ou dans ce contexte de crise, le bon sens et l’humanité m’auraient peut-être dicté uneaugmentation du budget du CCAS, une augmentation de la prise en charge des chèques déjeuner, des passagesen CDI pour les agents de la ville en situation précaire ou encore la baisse des tarifs de la restauration scolaire...bref autant de mesures à prendre pour améliorer le quotidien des possessionnais. Mais non, la n’est pas votre priorité !



Vous mettez en avant la réduction de 760 000 € accordée par la famille Souprayenmestry soit 85 000 € chacun, dont acte, mais qui refuserait de renoncer à 760 000 € en contrepartie d’un versement cash de 10 000000 € ? Sachant qu’avec un placement de cette somme, les simples intérêts générés par celle-ci allaient rattraper en un rien de temps le manque à gagner.



Je ne comprends pas très bien comment vous pouvez considérer que cette opération va réduire votre encours de dette avec une réduction de 760k€ alors que dans le même temps le même encours de dette va s’alourdir de 1 700 000 € d’intérêts d’emprunt ? soit 1 Million d’euros supplémentaire supporté par la ville. D’ailleurs je joinsà ce courrier la délibération relative à cet emprunt suffisamment explicite pour que chacun puisse en faire lui-même le calcul.



Le gain de 340 000 € annuel que vous mettez également en avant, même si tout est bienvenu, constitue une bien piètre consolation et ne justifie en rien de régler 10 Millions d’euros cash. A l’échelle des finances communalescela ne représente que 0,4% du budget total. Imaginez un travailleur précaire qui touche 1200 € cela correspondà un gain de 5 €, je l’entends déjà : « hourra !! cela va totalement changer ma vie » soyons un peu sérieux.



J’avais précisé, certainement par erreur, que le prêt effectué, endettait un peu plus la ville jusqu’en 2038, soit vingt ans. Heureusement, que sans langue de bois et pour la clarté du débat, vous êtes venue rectifier les choses en précisant qu’au terme de 12 années de remboursement nous continuerons à payer pendant 8 années, tout le monde aurait pu croire qu’il s’agissait bien de vingt ans de remboursement, Ouff !

Pour conclure, je reconnais humblement que s’il ne s’agit pas d’un cadeau financier comme vous le prétendez, je ne comprends pas bien l’utilité de mettre fin à un protocole sur 15 ans sans intérêts pour le remplacer par un versement cash de 10 millions d’euros, via un prêt sur vingt ans avec intérêts qui va endetter un peu plus la commune d’un million d’euros pour un gain de 0,4% annuel ?



Vous considérez qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans cette opération, je crois que vous vous méprenez sur votre rôle de maire qui doit avant tout être au service de sa ville et de sa population. Moi dans cette affaire, je ne vois pas ou se trouve l’intérêt général et celui de la population et rien ne peut expliquer de façon rationnelle cette décision.



Je ne conteste aucunement que si des erreurs ont étaient commises, il soit légitime que la réparation du préjudice se fasse. Mais pourquoi de cette manière totalement irrationnelle et sans véritable fondement ? Force est de constater qu’avec ce nouvel épisode absolument inique, nous sommes tous en droit de se demander ce qui justifie réellement, dès son accession en mairie, ce traitement particulier de la maire pour la famille Souprayenmestry ?



Philippe ROBERT

N.P Lu 147 fois





Dans la même rubrique : < > La Possession: Vanessa Miranville répond à l'accusation de Philippe Robert La Possession: Philippe Robert dénonce le remboursement d'une dette de 10 millions "en misouk"