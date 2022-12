La grande Une Affaire Sidélec : Maurice Gironcel toujours en garde à vue mais plus son DGS

Le président du Sidélec est toujours maintenu en garde à vue à la caserne de gendarmerie de La Redoute ce mardi soir. Son DGS, Yves Gigan, a lui été relâché. Par NP - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 19:00





La Chambre régionale des Comptes avait signalé des manquements du Sidélec dans la tenue de la comptabilité mais aussi la gestion où encore son périmètre de mission. Le Parquet national financier



Les cadres du Sidélec ciblés



Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, président de la CINOR et du Sidélec,



L'enquête du Parquet national financier porte sur le fonctionnement interne du Sidélec et plus précisément sur l'attribution des marchés, l'une des missions principales de l'organisme. Ce dernier a pour but de gérer localement le réseau EDF et notamment de confier à des entreprises le déploiement de l'électricité dans les zones rurales.



Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, président de la CINOR et du Sidélec, a été placé en garde à vue , tout comme le Yves Gigan, directeur général service mais aussi Fabrice Carpin, responsable d'électrification rurale. D'autres personnes ont aussi été interrogées sous le même régime.L'enquête du Parquet national financier porte sur le fonctionnement interne du Sidélec et plus précisément sur l'attribution des marchés, l'une des missions principales de l'organisme. Ce dernier a pour but de gérer localement le réseau EDF et notamment de confier à des entreprises le déploiement de l'électricité dans les zones rurales.Mais des soupçons portent sur l'attribution des marchés publics à des entreprises. Y a-t-il eu du favoritisme ? Y a-t-il eu trucage des marchés ? Les enquêteurs du Parquet national financier interrogent Maurice Gironcel depuis plus de 24 heures pour tenter de le découvrir.