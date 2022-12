A la Une . Affaire Sidélec : Maurice Gironcel passe une deuxième nuit en garde à vue

Le président du Sidélec reste dans les locaux de la gendarmerie de La Redoute pour la deuxième nuit d'affilée. Deux autres membres du Sidélec, aussi interrogés par les enquêteurs du Parquet national financier, ont eux pu rentrer chez eux. Par IS - RL - BS - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 00:11





Yvan Gigan, le directeur général des services du Sidélec, a lui pu quitter la caserne, L'audition de Maurice Gironcel continue pour la deuxième nuit d'affilée à la Caserne de La Redoute. Le président du Sidélec doit répondre aux questions des enquêteurs du Parquet national financier dans le cadre d'une investigation pour soupçons de marchés truqués.Yvan Gigan, le directeur général des services du Sidélec, a lui pu quitter la caserne, sa garde à vue a été levée au bout de 24 heures , tout comme Fabrice Carpin, responsable d'électrification rurale. Le maire de Sainte-Suzanne, président de la Cinor et du Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion est toujours maintenu à la Caserne de la Redoute. Une autre personne serait aussi encore interrogée.

Une enquête sur les marchés publics



La Chambre régionale des Comptes avait signalé de nombreuses défaillances comptables du Sidélec. Le Parquet national financier



De multiples auditions, dont celles de cadres d'entreprises qui auraient traité avec le Sidélec, s'en sont suivies et ont débouché par plusieurs gardes à vue.



Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, président de la CINOR et du Sidélec, a été placé le premier à être placé sous la surveillance des gendarmes de la Caserne de La Redoute et interrogé par les enquêteurs du Parquet national financier. Yves Gigan, directeur général des services, mais aussi Fabrice Carpin, responsable d'électrification rurale, ont aussi été interrogés sous le même régimes.



