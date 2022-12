La grande Une Affaire Sidélec : Maurice Gironcel maintenu en garde à vue toute la nuit

Le maire de Sainte-Suzanne, président de la Cinor et du Sidélec, reste sous la surveillance des enquêteurs du Parquet national financier pour la nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre 2022. Une information Zinfos974. Par IS - RL - BS - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 21:59





L'audition du directeur général des services du Sidélec a démarré mardi soir et va aussi continuer durant la nuit. D'autres personnes impliquées dans l'affaire sont aussi maintenus en garde à vue au moins jusque dans la journée de mercredi, selon nos informations.



Les enquêteurs du Parquet national financier sont arrivés à La Réunion la semaine passée et ont perquisitionné les locaux du Sidélec mercredi dernier,



Selon nos informations, les investigations des enquêteurs du Parquet national financier devraient aussi les pousser à s'intéresser à différentes entreprises qui ont travaillé avec le Sidélec.



Pour rappel, la Chambre régionale des Comptes avait notamment dénoncé des défaillances au niveau de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la gouvernance et de sa situation financière. Le président du Sidélec va passer la nuit en garde à vue. Maurice Gironcel est auditionné par les enquêteurs du Parquet national financier qui se penchent sur le fonctionnement du Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion . Des soupçons de trucage des marchés publics pèsent sur l'organisme qui avait été épinglé par la Chambre régionale des Comptes dans un rapport publié en 2019.L'audition du directeur général des services du Sidélec a démarré mardi soir et va aussi continuer durant la nuit. D'autres personnes impliquées dans l'affaire sont aussi maintenus en garde à vue au moins jusque dans la journée de mercredi, selon nos informations.Les enquêteurs du Parquet national financier sont arrivés à La Réunion la semaine passée et ont perquisitionné les locaux du Sidélec mercredi dernier, comme vous l'avait annoncé Zinfos974 . Plusieurs membres de l'administration avaient été auditionnés sur place mais aussi dans des salles d'interrogatoire jusqu'à tard dans la nuit.Selon nos informations, les investigations des enquêteurs du Parquet national financier devraient aussi les pousser à s'intéresser à différentes entreprises qui ont travaillé avec le Sidélec.Pour rappel, la Chambre régionale des Comptes avait notamment dénoncé des défaillances au niveau de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la gouvernance et de sa situation financière.