La grande Une Affaire Sidélec : Les auditions reprennent

Les enquêteurs du Parquet national financier sont de retour ce mercredi à la caserne de la Redoute, où Maurice Gironcel a passé la nuit en garde à vue. Les interrogatoires reprennent aujourd'hui. Par IS - RL - BS - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 09:13

Le maire de Sainte-Suzanne, président de la Cinor et du Sidélec, est toujours en garde à vue. Il n'est pas seul à être maintenu et interrogé à la caserne de gendarmerie de La Redoute. Le directeur général des services du Sidélec mais aussi d'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire de marchés truqués sont aussi auditionnés.



Maurice Gironcel a passé la nuit en garde à vue et doit répondre aux questions des enquêteurs du Parquet national financier qui ont perquisitionné le Sidélec la semaine dernière. Ces derniers ont saisi de nombreux documents, du matériel informatique mais ont aussi longuement interrogé plusieurs employés. Selon nos informations, des entreprises seraient aussi concernées par l'affaire.