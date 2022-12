La grande Une Affaire Sidélec : Les auditions continuent

Les enquêteurs du Parquet national financier sont de retour ce mercredi à la caserne de la Redoute, où Maurice Gironcel a passé la nuit en garde à vue. Les interrogatoires reprennent aujourd'hui. Par IS - RL - BS - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 09:13





Maurice Gironcel a passé la nuit en garde à vue et doit répondre aux questions des enquêteurs du Parquet national financier qui ont perquisitionné le Sidélec la semaine dernière . Ces derniers ont saisi de nombreux documents, du matériel informatique mais ont aussi longuement interrogé plusieurs employés. Selon nos informations, des entreprises seraient aussi concernées par l'affaire. Le maire de Sainte-Suzanne, président de la Cinor et du Sidélec, est toujours en garde à vue. Il n'est pas seul à être maintenu et interrogé à la caserne de gendarmerie de La Redoute. Le directeur général des services du Sidélec mais aussi d'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire de marchés truqués sont aussi auditionnés.

Favoritisme, trucage d'un marché public ?



L'enquête du Parquet national financier semble se porter sur le fonctionnement interne du Sidélec et plus précisément sur l'attribution des marchés, l'une des missions principales de l'organisme. Ce dernier a pour but de gérer localement le réseau EDF et notamment de confier à des entreprises le déploiement de l'électricité dans les zones rurales.



Les enquêteurs soupçonnent donc des trucages ou du favoritisme à l'encontre d'une ou plusieurs entreprises à qui ces marchés ont été attribués. Les délibérations des conseils d'administration mises en ligne sont laconiques et font référence à des documents non fournis. Les décisions prises par le Sidélec sur l'attribution d'un marché, sur un transfert de compétence, sur la mise à disposition d'un supplément budgétaire sont citées mais pas argumentées ni explicitées publiquement. Ce qui a donc dû pousser le Parquet national financier à procéder à des perquisitions afin d'accéder aux informations pertinentes qui justifient le choix d'une entreprise pour les travaux requis.



Cette opacité, dénoncée par la Chambre régionale des Comptes en 2019 dans un rapport incendiaire, est donc l'un des éléments qui a poussé les autorités à enquêter sur le fonctionnement du Sidélec.

La fête gâchée par les enquêteurs



La journée du mardi 13 décembre avait cependant bien commencé pour les employés du Sidélec. Le dernier conseil de l'organisme devait se transformer en repas de fin d'année. Mais des cadres importants, le président, le directeur général des services et l'un des cadres techniques étaient absents.



De nombreuses questions se sont alors posées et il aura fallu quelques heures pour savoir ce qui a retenu ces membres du Sidélec qui avaient des obligations importantes ce jour-là.



L'absence de Maurice Gironcel a aussi été remarquée en début d'après-midi. Car le président du Sidélec occupe simultanément le poste de président de la Cinor. Et la collectivité territoriale avait mis les petits plats dans les grands pour préparer l'événement de l'année, l'inauguration du Kub.



Un moment attendu où main dans la main, la maire de Saint-Denis et Maurice Gironcel, auraient dû ensemble célébrer l'ouverture de la pépinière d'entreprises, tout en admirant le tout premier spectacle lumineux de drone à La Réunion. Une chorégraphie aérienne que le président de la Cinor n'a sûrement malheureusement pas pu apprécier depuis la caserne de gendarmerie de La Redoute où il a passé la nuit.