A la Une . Affaire SIDELEC : 2e jour d'auditions

Les enquêteurs du Parquet national financier continuent les interrogatoires ce jeudi dans le cadre d'une affaire de suspicion de marchés truqués au SIDELEC. Des entreprises de toute La Réunion pourraient être concernées. Par NP - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 13:55





Les enquêteurs du Parquet national financier ont notamment saisi des outils informatiques (ordinateurs, téléphones) et des dossiers. Les investigations se sont poursuivies sur place avec des auditions organisées dans les locaux du SIDELEC. Le directeur général des services a aussi été entendus. Plusieurs personnes ont été emmenées à la brigade pour répondre à des questions complémentaires. Toutes ont pu rentrer chez elles.



Les auditions continuent ce jeudi et se déroulent cette fois sur toute l'île de La Réunion. Des responsables d'entreprises qui auraient traité avec le SIDELEC pourraient être concernés. Une perquisition a été menée par le Parquet national financier mercredi au siège du SIDELEC. Une information révélée par Zinfos974 hier Les enquêteurs du Parquet national financier ont notamment saisi des outils informatiques (ordinateurs, téléphones) et des dossiers. Les investigations se sont poursuivies sur place avec des auditions organisées dans les locaux du SIDELEC. Le directeur général des services a aussi été entendus. Plusieurs personnes ont été emmenées à la brigade pour répondre à des questions complémentaires. Toutes ont pu rentrer chez elles.Les auditions continuent ce jeudi et se déroulent cette fois sur toute l'île de La Réunion. Des responsables d'entreprises qui auraient traité avec le SIDELEC pourraient être concernés.