A la Une . Affaire Pégasus: Emmanuel Macron aurait été espionné

Un logiciel d'origine israélienne est suspecté d'avoir espionné des journalistes et des hommes politiques. Emmanuel Macron serait visé ainsi qu'Edouard Philippe et une quinzaine d'anciens membres du gouvernement. Ces révélations font suite à une enquête menée par des médias français et internationaux que le gouvernement prend au sérieux. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 10:45





Sur cette fameuse liste apparaissent les noms de 14 anciens membres du gouvernement et celui d'Edouard Philippe, ancien premier ministre du gouvernement Macron. 50.000 personnalités du monde entier dont 1.000 en France seraient victimes du logiciel Pegasus.Depuis au moins 2017, un des téléphones d'Emmanuel Macron ferait partie de la liste de ceux dont le contenu a été aspiré en totalité par le programme conçu par la société israélienne NSO Group.Cette information fait suite aux révélations du journal Le Monde qui a mené une enquête conjointe avec 16 autres médias et l'appui des experts d'Amnesty International. Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête suite aux plaintes déposées par Mediapart et Le Canard Enchaîné dont plusieurs journalistes pensent avoir été victime de l'attaque de leur outil de travail.Le logiciel Pegasus est, à la base et depuis 2011, un maliciel espion qui est vendu exclusivement entre états afin de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme.Mais les enquêteurs qui ont eu accès à la liste des personnes espionnées et à certains téléphones assurent que l'utilisation de Pegasus est beaucoup plus large. Et ce malgré les dénégations du fabriquant.Pegasus a la particularité de pouvoir être installé à distance sans que le propriétaire du portable concerné ne s'en aperçoive. L'appareil photo, le micro et la caméra peuvent être activés à distance. Le téléphone du président français n'a pas encore été étudié et il n'est pour l'heure pas possible d'avoir la certitude qu'il ait été infecté.Mais les enquêteurs partent du principe que les numéros figurant sur la liste qu'ils se sont procurés ont tous été visés.Sur cette fameuse liste apparaissent les noms de 14 anciens membres du gouvernement et celui d'Edouard Philippe, ancien premier ministre du gouvernement Macron.