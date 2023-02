A la Une .. Affaire Palmade : La famille des victimes insensible aux excuses de la star

Pierre Palmade confie sa honte par l'intermédiaire de sa soeur. Mais via leur avocat, qui indique "que seuls ses clients sont victimes", la famille communique sa volonté que justice soit faite et ce, malgré la notoriété du principal intéressé. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 08:01

"Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre demande pardon du plus profond de son âme aux victimes de l'accident", a indiqué la soeur de Pierre Palmade sorti de réanimation ce mardi après le grave accident de la route qui a fait trois blessés graves et le décès du bébé qu'attendait une des victimes. Dans un communiqué, l'humoriste qui "se réveille peu à peu et réalise l’horreur de ce qui s’est passé" exprime "sa honte" et indique qu'il "assumera toutes les conséquences de ses actes".



Dans la foulée, l'avocat de la famille des victimes, une femme enceinte de 27 ans, son frère de 38 ans et son fils de 8 ans, a précisé que ses clients étaient "insensibles aux excuses présentées". Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi à Paris, Me Mourad Battikh a espéré que la notoriété de Pierre Palmade "n'aurait pas d'influence sur l'enquête".

Selon la robe noire, le conducteur percuté par le véhicule de l'humoriste ainsi que son très jeune fils seraient toujours en réanimation. Ce dernier aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré alors que le père aurait subi de nombreuses opérations à l'issue de son transfert en urgence. Quant à la femme enceinte extrêmement traumatisée par le choc, son enfant serait né par césarienne "vivant" avant son décès.



Les deux hommes qui se trouvaient dans le véhicule de l'acteur au moment de l'accident et se seraient enfuis n'ont toujours pas été retrouvés malgré un appel lancé par le parquet en charge de cette affaire. Un individu de 47 ans s'est présenté aux autorités en début de semaine se faisant passer pour l'un deux. Très alcoolisé, l'homme a finalement avoué avoir menti.



Deux enquêtes sont en cours sous la houlette du parquet de Melun qui dit attendre que l'état de santé de Pierre Palmade soit stabilisé avant de le placer en garde à vue "pour une longue durée". Le mis en cause a été testé positif à la cocaïne au moment du grave accident qui s'est produit à proximité de sa résidence située à Cely-en-Bière.



C'est à la suite d'une nuit festive passée à ce domicile que le comédien, accompagné de deux jeunes gens qui pourraient être des "escort boy", avait décidé d'aller faire quelques courses jusqu'au choc frontal sur une ligne droite de la D372 dans le département de Seine-et-Marne. Il pourrait être poursuivi pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. L'autre procédure ouverte concerne les stupéfiants. Une perquisition a été menée dimanche dernier dans la maison ou vit la star.