Affaire PPDA : Réunies sur le plateau de Médiapart, 20 victimes témoignent en direct

Elles sont 20, sur les 22 femmes qui ont témoigné en justice contre l'ancien animateur vedette Patrick Poivre d'Arvor, à avoir participé hier en direct sur la chaine vidéo du média indépendant Médiapart. Toutes, dont deux mineures au moments des faits, l'accusent tour à tour de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 07:14

Elles ont accepté de parler à visage découvert lors d'un numéro spécial de l'émission quotidienne "A l'air libre" mise en ligne ce mardi soir. Certaines ne s'étaient jamais exprimées, "mais je veux qu'il sache que je n'ai pas peur et je maintiens, il m'a violée quand j'avais 17 ans et agressée sexuellement à 24 ans dans son bureau", a déclaré une enseignante.



Certaines ont accepté de livrer publiquement leur histoire en réponse à la plainte en diffamation déposée le 26 avril dernier par PPDA à l'encontre de 16 des femmes qui ont témoigné contre lui. Une des deux mineures concernées par les faits a raconté comment alors qu'elle voulait devenir écrivaine, le présentateur du JT de TF1 lui avait donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel afin de jeter un oeil sur ses textes."Il m'a basculée sur le lit, m'a déshabillée et violée en 20 minutes", raconte la jeune femme.

Un protocole rodé pendant trois décennies



Emotion et colère se sont succédé au cours de l'émission, écrivent nos confrères du Parisien, la plupart des histoires partagées étant classées sans suite car prescrites. Le point commun entre tous ces témoignages égrainés pendant près de deux heures et demie réside dans "un protocole rodé " dans le bureau de PPDA ou à l'hôtel en déplacement pendant 30 ans.



La journaliste Florence Porcel est la première à avoir porté plainte contre l'animateur. Une procédure classée sans suite pour insuffisances de preuves a donné lieu à la saisie du doyen des juges d'instruction de Nanterre avec constitution de partie civile pour des faits datant de 2009.



Deux autres plaintes pour agression sexuelle et viol ont été déposées fin 2021 pour des faits présumés de 1985 et 2013. Une dernière en date d'avril dernier porte à 16 le nombre de plaintes, dont six pour viol.



De son côté, Patrick Poivre d'Arvor a toujours contesté.