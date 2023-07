Affaire Miss Earth : Pour faire face à la procédure-bâillon, Alon féminisme lance une cagnotte

Depuis nos révélations sur des propositions sexuelles présumées formulées par le directeur des comités Miss Earth Réunion et Maurice envers des candidates, la Justice a avancé sur le dossier, mais dans une direction autre que prévue.



En effet, Williams Madarassou a contre-attaqué en portant plainte contre deux Miss qui l'accusent de chantage et d'avoir usé de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. Le président du Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales (CEVIF), Frédéric Rousset, fait également l'objet de cette plainte.



Initialement prévu le 2 mars dernier, le procès a été renvoyé et devait se tenir hier... où il a de nouveau été renvoyé. De quoi agacer les différentes associations qui avaient fait le déplacement comme l'AFR, l'UFR et le CEVIF, qui ne sont pourtant pas décidées à baisser les bras.