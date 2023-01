A la Une . Affaire Miss Earth : Deux plaignantes trainées en justice par le directeur du comité pour diffamation

Williams Madarassou sera devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 2 mars prochain mais en tant que victime. Celui-ci a en effet porté plainte contre deux Miss qui l'accusent de chantage et d'avoir usé de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. Le président du CEVIF, Frédéric Rousset, est également convoqué pour répondre de diffamation. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 15:33





Toutes racontent à peu de choses près les mêmes techniques d'un homme qui userait de sa position d’organisateur de concours de beauté pour solliciter des faveurs sexuelles de la part des candidates en leur faisant notamment du chantage ou en leur promettant d'accéder à un poste de prestige. Une des plaignantes est une mineure. Quatre plaintes, dont celle de la mère d’une candidate, ont été déposées à La Réunion entre le 20 septembre et le 1er octobre 2022 à l'encontre du directeur de Miss Earth pour des propositions sexuelles dans le cadre de l’exercice de cette activité événementielle.Toutes racontent à peu de choses près les mêmes techniques d'un homme qui userait de sa position d’organisateur de concours de beauté pour solliciter des faveurs sexuelles de la part des candidates en leur faisant notamment du chantage ou en leur promettant d'accéder à un poste de prestige. Une des plaignantes est une mineure.





Par la voix de Frédéric Rousset, son président, le CEVIF, le Collectif pour l'élimination des violences intra-familiales, avait pris position contre Williams Madarassou,



Frédéric Rousset et deux des Miss plaignantes sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 2 mars prochain en tant que prévenus pour diffamation. "Je ne suis pas un saint, je suis un mec, célibataire. Mais je fais attention à ce que je fais. Je suis diabétique, je prends des médicaments qui coupent la libido. Je ne peux pas être un pervers, un prédateur sexuel", avait répondu le directeur du comité, qui est également celui du Salon du mariage, lors d'une interview donnée à Zinfos974.