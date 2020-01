Affaire Matzneff: Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour viols sur mineur

Le parquet de Paris vient d'annoncer ce vendredi qu'une enquête a été ouverte via un communiqué pour viols sur mineur de 15 ans après avoir analysé l’ouvrage de Vanessa Springora, Le Consentement. Dans cet ouvrage autobiographique, elle raconte sa relation d’amour et d’emprise avec l’écrivain Gabriel Matzeff alors qu’elle n’était qu’une adolescente et que lui approchait la cinquantaine rapporte 20minutes.



L’enquête, confiée à l’office central de répression des violences faites aux personnes, s’attachera également "à identifier toutes autres victimes éventuelles ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l’étranger", précise le communiqué.



L'écrivain à la réputation sulfureuse s'est fait un nom dans les années 1980 en racontant dans ses ouvrages ses relations sexuelles avec de jeunes enfants ou des adolescents précise 20minutes.