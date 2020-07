AFP Affaire Maddie: un jardin ouvrier allemand passé au peigne fin

Publié le Mardi 28 Juillet 2020

(AFP) Pelleteuse, chiens renifleurs et râteaux: la police allemande a passé au peigne fin mardi un jardin ouvrier près de Hanovre en lien avec la mystérieuse disparition de la petite Britannique Maddie McCann, en 2007 au Portugal, un nouveau développement dans cette histoire à rebondissements. Cette affaire a connu une accélération soudaine depuis début juin avec l'identification d'un nouveau suspect, Christian B., 43 ans, un pédophile allemand multirécidiviste déjà condamné pour un viol au Portugal et actuellement en détention. "Ces fouilles sont liées à notre enquête sur l'affaire Maddie McCann", a indiqué à l'AFP Julia Meyer, porte-parole du parquet de Brunswick, sans donner davantage de précisions. Plusieurs véhicules de police étaient présent sur les lieux de ce lotissement situé en périphérie ouest de la ville, au bord d'une route, fouillé par une vingtaine de policiers à l'aide de pelles, de râteaux et de chiens, selon une journaliste de l'AFP. Les enquêteurs utilisaient aussi une pelleteuse. Ces jardins ouvriers sont très prisés en Allemagne. Ils permettent aux habitants des villes de bénéficier d'un petit espace de verdure où ils cultivent des fruits et légumes, organisent des barbecues entre amis et se reposent le week-end. - Le suspect a vécu à Hanovre - Ces recherches pourraient confirmer les convictions des enquêteurs allemands qui, récemment, ont été les premiers à affirmer solennellement que Madeleine McCann, disparue il y a 13 ans et alors âgée de 3 ans, était décédée. Mi-juin, le parquet de Brunswick avait expliqué détenir des "preuves ou des faits concrets" appuyant la conviction du décès de la fillette mais pas de "preuves médico-légales" au sens où, par exemple, des restes du corps auraient été trouvés. Christian B. est actuellement en détention à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, pour une autre affaire. Il vivait à l'époque des faits à quelques kilomètres de l'hôtel, dans la petite station balnéaire portugaise de Praia da Luz, où l'enfant avait disparu. En détention, il a dû être placé à l'isolement afin d'empêcher qu'il ne soit agressé par des co-détenus. Il est soupçonné du meurtre de la petite fille, qui était en vacances avec ses parents et leurs deux autres enfants au Portugal à l'époque de sa disparition. Selon son avocat cité dans les médias, l'homme réfute toute implication dans la disparition de Maddie. Selon le journal local Hannoversche Allgemeine, il avait vécu à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, vers 2007. - Erreurs - Selon des médias allemands, les enquêteurs ont découvert dans un camping-car du suspect des maillots de bain pour enfants. Ils auraient aussi mis la main sur des clés USB contenant des milliers d'images pédophiles, dont certaines mettant en scène le suspect. Il est également visé par une demande d'extradition au Portugal pour le viol d'une femme de 72 ans. L'affaire a soulevé plusieurs polémiques, notamment autour d'erreurs manifestes de la police allemande. Celle-ci aurait informé Christian B. dès 2013 qu'elle le soupçonnait, ce qui pourrait lui avoir laissé la possibilité de détruire des preuves éventuelles. En 2013, la police allemande avait été mise sur la piste de l'homme à la suite d'une émission très regardée en Allemagne, qui permet à la police de lancer des appels à témoins. Les enquêteurs allemands étudient aussi un éventuel parallèle avec une autre affaire de disparition, celle de la petite Inga en 2015 dans une forêt de la région allemande de Saxe-Anhalt. Plusieurs autres meurtres non élucidés d'enfants ou adolescents en Europe, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, font aussi l'objet de vérifications visant à établir si le suspect pourrait y être mêlé. Marion PAYET avec David COURBET à Berlin



