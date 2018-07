Affaire Lino Comédy club : De nouvelles accusations contre l'humoriste

Après une semaine de grève de la faim, Jessica est rentrée chez elle et a découvert sa terrasse chamboulée. Habitant au rez-de-chaussée, elle a vu que des éléments avaient bougé de place même si rien n’a été dérobé.



Après avoir demandé à ses voisins, ces derniers lui ont confessé avoir entendu du bruit ce soir-là. Ces derniers lui auraient confié avoir reconnu Lino.



L'ancienne collaboratrice du Lino Comedy Club a donc de nouveau porté plainte ce matin. Elle nous confie en pleurs "je n'ai pas l’intention de me cacher, je n'ai plus rien à perdre".



Son avocat, Maître Alex Vardin, nous confie également que sa cliente est "moralement atteinte". "Il continue de lui mettre la pression pour qu'elle finisse par craquer", accuse-t-il. Le médecin a prescrit 3 jours d'ITT à la jeune femme pour choc psychologique.



Pour le moment, les jeunes femmes ont stoppé la grève de la faim mais continuent le piquet de grève.