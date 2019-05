Affaire Huawei: Quel impact pour les utilisateurs réunionnais ?

Alors qu'une guerre commerciale sans merci a lieu entre la Chine et les États-Unis concernant le développement du futur réseau mondial 5G, le géant chinois de la téléphonie mobile Huawei est la cible directe des attaques de la maison blanche. Il lui est notamment reproché, vu sa proximité avec le gouvernement chinois, de vouloir utiliser ses activités à des fins d'espionnage.



Fortement implanté sur le marché de la téléphonie mobile, Huawei est aujourd'hui le numéro 2 mondial en parts de marché et ce, devant Apple. Suite à la proclamation d'une loi interdisant aux entreprises américaines de travailler et de fournir Huawei, le constructeur chinois s'est vu dans un premier temps lâché par Google et son système d'exploitation Android, mais aussi par une grande partie de ses partenaires américains. Même ARM, société britannique qui fabrique les semi-conducteurs nécessaires à la fabrication des smartphones, vient de déclarer cesser sa collaboration avec le groupe chinois.



Que va t-il advenir des téléphones vendus sous licence Android ?



Au final, la question qui se pose pour les utilisateurs Huawei à La Réunion, qui rappelons-le, n'est pas considérée comme un pays ou une entité française "commercialement" par le constructeur chinois, est : qu'adviendra-t-il des téléphones vendus sous licence Android après le 19 Août 2019, date de la fin de l'ultimatum américain à Huawei ?



Selon nos informations, toute la gamme commercialisée par Huawei allant de l'Y5 au tout dernier né P30 pro, continuera d'être utilisable sous Android via Google et sera mise à jour jusqu'à la fin de vie des produits vendus. En effet, quoi qu'il puisse être dit, il apparaît clairement que Google soit dans l'obligation contractuelle d'assurer les mises à jour des applications de son package jusqu'au P30 pro. Au final, tous les propriétaires de téléphones Huawei à La Réunion ou partout ailleurs, pourront continuer à utiliser les applications Google via Android. La gamme actuelle n'aura donc aucune obsolescence liée à cette guerre ouverte.



Le groupe Huawei doit communiquer sur le sujet dans les prochains jours afin de clarifier ses positions pour son futur, avec ou sans Android.