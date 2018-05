Affaire Grégory: Les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob annulées

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a annulé ce mercredi les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob dans l'affaire Grégory, à cause de problèmes portant sur "des points de procédure".



Les magistrats ont simultanément levé les contrôles judiciaires qui pesaient sur les trois mis en examen, ont indiqué leurs avocats.



Le procureur général de Dijon a précisé dans un communiqué que "cette décision d'annulation porte sur des points de procédures et non pas sur des éléments touchant au fond du dossier."



Les époux Jacob avaient été mis en examen le 16 juin 2017, Murielle Bolle le 29 juin 2017, pour "enlèvement et séquestration suivis de mort".