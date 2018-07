A la Une . Affaire Gazar: Me Boniface exige que la justice fasse son travail

Retour sur ces émeutes qui ont eu lieu en 2012 dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Parmi les "émeutiers", deux hommes ont été attaqués par les forces de l'ordre ce soir-là. L'un a été mis au sol et tabassé. Quant à l'autre, on lui a tiré une balle de flash-ball dans le dos. Manque de chance, l'homme s'est tourné au même moment. Résultat: la balle a atterri dans son oeil, qu'il a perdu suite à cet accident.



"Il faut que chacun assume ses responsabilités. Les policiers vont livrer des thèses impossibles. Quand une personne vous dit quelque chose de faux, cette personne est peut-être un menteur, mais peut-être elle s'est trompée, mais quand vous avez 8 policiers qui vous disent ensemble la même chose fausse, non seulement ils ont menti mais c'est un mensonge concerté et en plus pour accuser la victime. Donc c'est très grave", explique l'avocat.



Ces deux hommes, accompagnés de leur avocat Maître Rémi Boniface ont porté plainte contre les policiers. Cependant, aujourd'hui, 6 ans après, on note toujours aucune évolution à cette affaire. Que ce soit les demandes de confrontation, les remises en situation ou encore l'audition d'un des plaignants: rien a été fait jusque-là.

"Ce que je demande c'est que les magistrats de la cour d'appel s'occupent eux-mêmes du dossier puisque le juge d'instruction, non pas instruit véritablement, et aille sur place faire cette reconstitution et organise cette confrontation, et là on verra qui fait le malin", souligne M. Boniface.



Un non-lieu contre la plainte déposée a même été annoncé le 18 mai dernier. Maître Boniface a donc décidé de faire appel à cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'Appel. Une audience a eu lieu ce matin, cependant l'affaire a été reportée à la mi-octobre pour des raisons diverses.



"La balle est dans le camp de la justice. (...) Soit on a un peu de courage, et on en tire les conséquences, soit on fait preuve d'une lâcheté inadmissible. (...) Moi je ne peux pas laisser tomber deux types qui ont été victimes et que l'on accuse aujourd'hui", déclare-t-il. Charline Bakowski Lu 791 fois





