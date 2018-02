A la Une ... Affaire Fiona : 20 ans de réclusion pour la mère et le beau-père de la fillette Les meurtriers de la petite Fiona sont condamnés en appel à 20 ans de réclusion criminelle. La mère avait fait croire à l'enlèvement de la fillette de 5 ans.

C'est une peine bien supérieure à celle de la première instance, Cécile Bourgeon écope de vingt ans de prison, pour violences ayant entrainé la mort de sa fille Fiona. Berkane Makhlouf, l'ex-compagnon de la mère voit quant à lui sa peine de vingt ans de réclusion confirmée par la cour d'assises de Haute-Loire.



En première instance en 2016, la cour d'assises du Puy-de-Dôme avait dissocié les peines, acquittant Cécile Bourgeon pour les faits criminels et l'avait condamnée uniquement à cinq ans de prison pour avoir fait croire à un enlèvement de l'enfant.



La cour a suivi le raisonnement de l'avocat général Raphaël Sanesi de Gentile, qui estimait que l'ancien couple "tortionnaire" avait agi de concert dans la mort de la petite, victime d'une "violence continue" pendant "les jours et les heures précédant sa mort". L'avocat général a, durant ses réquisitions, tapé du pied sur le sol pour simuler la violence des coups donnés sur la tempe gauche de la fillette : "Ces violences ont été activées par les deux, par la répétition dans le temps et par leur localisation sur la tempe gauche de Fiona (...) Il y a eu un coup, deux coups, un troisième coup".



Les 9 jurés, uniquement des femmes, ont cependant été plus cléments que le réquisitoire, qui leur demandait de condamner les deux meurtriers à trente années de réclusion criminelle. Les jurées ont par ailleurs retiré toute autorité parentale à Cécile Bourgeon sur ses deux autres enfants.



"Elle a la peine qu'elle mérite. C'est un soulagement pour moi et c'est juste pour Fiona", a réagi le père de Fiona, Nicolas Chafoulais, à l'annonce du verdict. L'avocat de la mère a indiqué qu'il se pourvoira en cassation. B.A Lu 505 fois





