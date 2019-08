Affaire Epstein: Les noms des personnalités françaises "amies" du milliardaire pédophile

Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain soupçonné d'esclavage sexuel sur mineures aux Etats-Unis, retrouvé mort mardi dans sa cellule d'une prison pourtant ultra-sécurisée, tenait à jour un petit carnet dans lequel il a noté en 2004 et 2005 les noms de ses principaux complices.



Ce document de 92 pages contient plusieurs noms de personnalités françaises très en vue, confirmant apparemment l’hypothèse de l’existence d’un réseau criminel en France.



On y trouve une quarantaine de noms de citoyens français.Parmi eux, selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui a pu consulter le document : Jean-Luc Brunel, un des proches associés de Jeffrey Epstein, lui aussi visé par des plaintes pour viol sur mineures, Jacques de Crussol d’Uzès (héritier du domaine d'Uzès), Hermine de Clermont-Tonerre (actrice), Jean-Yves Le Fur (hommes d'affaires), Albert Benamou (gérant d'une galerie d’art parisienne), les princes Louis Albert de Broglie et Pierre d'Arenberg, Azzedine Alaïa (designer de mode), Marie Joseph Experton (avocate), Alberto Pinto (photographe et designer d'intérieur), Betty Lagardère (épouse de l'homme d'affaire Jean-Luc Lagardère), Edouard de Rothschild (homme d'affaires et héritier de la famille Rothschild), Jacques Grange (décorateur et architecte d'intérieur), Philippe Junot (banquier, premier mari de Caroline de Monaco).