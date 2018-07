Affaire Colipays: Frédéric Faby seulement condamné pour abus de biens sociaux

Le 12 Juin dernier, Fréderic Faby, le grand patron de Colipays comparaissait devant la chambre correctionnelle de Saint-Denis pour blanchiment d'argent ainsi que pour abus de biens sociaux. Après plus de 7 heures d'audience, le président du tribunal avait décidé de mettre la décision en délibéré au 13 juillet.Le verdict est tombé ce matin, Frédéric Faby a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux et condamné à un an de prison et 30 000 euros d'amende. Le chef d'entreprise a été relaxé de l'accusation de blanchiment d'argent et fraude. La justice a également prononcé la mainlevée sur toutes ses saisies.