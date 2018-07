La grande Une Affaire Caizergues : Ses deux compagnons de randonnée mis en examen et laissés libres





Contrairement à ce qui avait été indiqué ce matin, les deux hommes n'ont pas été mis en examen pour homicide involontaire.



Le mari d’une gendarme et un gendarme de St-Paul, qui accompagnaient Mathieu Cazeirgues sur le sentier reliant Mafate au Maïdo au moment de sa disparition, ont été entendus mercredi par le juge d’instruction au tribunal de St-Denis avant d’être laissés libres.



Un an après sa disparition, à quelques jours près, le gendarme originaire de Montpellier avait été



Les compagnons de randonnée de Mathieu Caizergues ont, hier, été mis en examen pour non-assistance à personne en danger.